Son dakika haberleri | Libya'da Kovid-19 önlemleri kapsamında eğitime 6 Şubat'a kadar ara verilmesi kararı alındı
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Son dakika haberleri | Libya'da Kovid-19 önlemleri kapsamında eğitime 6 Şubat'a kadar ara verilmesi kararı alındı

21.01.2021 15:25 | Son Güncelleme: 21.01.2021 15:28
Son dakika haberleri | Libya'da Kovid-19 önlemleri kapsamında eğitime 6 Şubat'a kadar ara verilmesi kararı alındı

Edinilen son dakika haberine göre Libya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında tüm okulların 6 Şubat'a kadar kapatılmasına karar verildi.

Libya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında tüm okulların 6 Şubat'a kadar kapatılmasına karar verildi.

Libya Eğitim Bakanlığı, salgınla mücadele kapsamında alınan yeni kararları yaptığı yazılı açıklamayla duyurdu.

Açıklamada, 23 Ocak Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere, tüm okullarda eğitimin durdurulmasına ve 6 Şubat'a ertelenmesine karar verildiği bildirildi.

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden dün yayınlanan verilere göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kayıpları 1715'e, vaka sayısı 111 bin 124'e, sağlığına kavuşanların sayısı 88 bin 930'a yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir

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