Libya'da hastanedeki tıbbi oksijen deposunda patlama - Haberler
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Libya'da hastanedeki tıbbi oksijen deposunda patlama

İhlas Haber Ajansı / Islam Alastrash - Haberler | Güncel

- Libya'da hastanedeki tıbbi oksijen deposunda patlama Libya'nın Gallo kentinde yer alan Gallo Merkez Hastanesi'ndeki tıbbi oksijen deposunda patlama meydana geldi.

- Libya'da hastanedeki tıbbi oksijen deposunda patlama

TRABLUS - Libya'nın Gallo kentinde yer alan Gallo Merkez Hastanesi'ndeki tıbbi oksijen deposunda patlama meydana geldi.

Libya'nın doğusundaki Gallo kentinde yer alan Gallo Merkez Hastanesi'ndeki tıbbi oksijen deposunda patlama meydana geldi. Patlama sonucu hastanede maddi hasar meydana geldiği ifade edilerek, hastanenin yarısının hizmet dışı kaldığı aktarıldı. Patlamada ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

Patlamanın nedeni olarak söz konusu oksijen tanklarını takip eden ve bakımından sorumlu olan bir görevlinin bulunmaması olarak gösterildi. Hastanedeki patlama anı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alındı.

Libya'da hastanedeki tıbbi oksijen deposunda patlama

Libya'da hastanedeki tıbbi oksijen deposunda patlama

İhlas Haber Ajansı / Islam Alastrash - Son Dakika Haberleri

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