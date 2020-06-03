Son dakika haberleri: Libya'da Hafter'in saldırılarının ardından Trablus'taki yıkım görüntülendi Son dakika haberi... Libya'da darbeci General Hafter'in saldırıları sonrası başkent Trablus'ta yaşanan yıkım görüntülendi.

Libya'da darbeci General Hafter'in saldırıları sonrası başkent Trablus'ta yaşanan yıkım görüntülendi.

Libya'da darbeci General Hafter'e bağlı güçlerin, başkent Trablus'taki sivil yerleşim alanlarına yönelik saldırıları devam ediyor. Hafter'in saldırıları sonucu yüzlerce sivilin hayatını kaybederken, Trablus'un güneyindeki El Haltat bölgesinde saldırılar sonucu meydana gelen yıkım görüntülendi. Saldırılar sonucu evler kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan Hafter güçleri, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan 2019'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine Libya Ulusal Mutabakat (UMH) birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı. - TRABLUS

Kaynak: İHA