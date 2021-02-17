Son dakika haberleri: Libya'da devrim kutlamalarını hedef alan roketli saldırıda 1 çocuk öldü, 10'dan fazla kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri: Libya'da devrim kutlamalarını hedef alan roketli saldırıda 1 çocuk öldü, 10'dan fazla kişi yaralandı

17.02.2021 14:57 | Son Güncelleme: 17.02.2021 15:27
Son dakika haberleri: Libya'da devrim kutlamalarını hedef alan roketli saldırıda 1 çocuk öldü, 10'dan fazla kişi yaralandı

Gelen son dakika haberlerine göre Libya'nın Sabha kentinde 2011 devriminin 10. yılını kutlayan grubu hedef alan roket saldırısında bir çocuk öldü, 10'dan fazla kişi yaralandı.

Libya'nın Sabha kentinde 2011 devriminin 10. yılını kutlayan grubu hedef alan roket saldırısında bir çocuk öldü, 10'dan fazla kişi yaralandı.

Sabha Belediye Meclisi Sözcüsü Usame el-Vafi AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin Menşiyye bölgesinde Şubat devriminin 10. yılını kutlayan bir gruba roket saldırısı düzenlendiğini söyledi.

Saldırıda bir çocuğun öldüğünü, çoğu çocuk 10'dan fazla kişinin de yaralandığını kaydeden Vafi, "Yaralılar Sabha Tıp Merkezine kaldırıldı ve aralarında durumu ağır olanlar var." ifadelerini kullandı.

Sözcü Vafi, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve saldırının kaynağının henüz belirlenemediğini aktardı.

Libya'nın birçok kentinde halk, 42 yıllık Muammer Kaddafi dönemine son veren 2011'deki 17 Şubat Devrimi'nin 10. yılı dolayısıyla kutlamalar düzenliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kadir Topbaş Süleyman Soylu Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Oğuzhan Koç Demet Akalın Emina Jahovic Meryem Uzerli
Spor Erol Bulut Cenk Tosun Sergen Yalçın Dorukhan Toköz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Türk Lirası Doğan Cüceloğlu Halkların Demokratik Partisi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Libya'da devrim kutlamalarını hedef alan roketli saldırıda 1 çocuk öldü, 10'dan fazla kişi yaralandı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.2.2021 16:02:23. #1.14#
title