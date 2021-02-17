Son dakika haberleri: Libya'da devrim kutlamalarını hedef alan roketli saldırıda 1 çocuk öldü, 10'dan fazla kişi yaralandı

Gelen son dakika haberlerine göre Libya'nın Sabha kentinde 2011 devriminin 10. yılını kutlayan grubu hedef alan roket saldırısında bir çocuk öldü, 10'dan fazla kişi yaralandı.

Libya'nın Sabha kentinde 2011 devriminin 10. yılını kutlayan grubu hedef alan roket saldırısında bir çocuk öldü, 10'dan fazla kişi yaralandı.

Sabha Belediye Meclisi Sözcüsü Usame el-Vafi AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin Menşiyye bölgesinde Şubat devriminin 10. yılını kutlayan bir gruba roket saldırısı düzenlendiğini söyledi.

Saldırıda bir çocuğun öldüğünü, çoğu çocuk 10'dan fazla kişinin de yaralandığını kaydeden Vafi, "Yaralılar Sabha Tıp Merkezine kaldırıldı ve aralarında durumu ağır olanlar var." ifadelerini kullandı.

Sözcü Vafi, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve saldırının kaynağının henüz belirlenemediğini aktardı.

Libya'nın birçok kentinde halk, 42 yıllık Muammer Kaddafi dönemine son veren 2011'deki 17 Şubat Devrimi'nin 10. yılı dolayısıyla kutlamalar düzenliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir