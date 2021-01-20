Son dakika haberleri... Libya'da Denizcilik Akademisi'nde çıkan yangın sebebiyle yaşanan patlamada iki tuğgeneral hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri... Libya'da Denizcilik Akademisi'nde çıkan yangın sebebiyle yaşanan patlamada iki tuğgeneral hayatını kaybetti

20.01.2021 11:49 | Son Güncelleme: 20.01.2021 11:52
Son dakika haberleri... Libya'da Denizcilik Akademisi'nde çıkan yangın sebebiyle yaşanan patlamada iki tuğgeneral hayatını kaybetti

Son dakika haberler: Libya'da başkent Trablus'un batısındaki Canzur bölgesinde bulunan Denizcilik Akademisi'nde çıkan yangının ardından mühimmat depolarında yaşanan patlama sonucu ikisi tuğgeneral rütbeli asker olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Libya'da başkent Trablus'un batısındaki Canzur bölgesinde bulunan Denizcilik Akademisi'nde çıkan yangının ardından mühimmat depolarında yaşanan patlama sonucu ikisi tuğgeneral rütbeli asker olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

"February" ve "Özgürlerin Libyası" adlı yerel iki televizyon kanalında yer alan haberlerde, Canzur'da Denizcilik Akademisi'nde çıkan yangının ardından mühimmat depolarında yaşanan patlamada Deniz Harp Okulu Komutanı Tuğgeneral Salim Ebu Salah, Deniz Akademisi Komutanı Tuğgeneral Ahmet Eyyub ve bir kişinin daha hayatını kaybettiği ve 5 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Olay üzerine Özgürlerin Libyası'na konuşan Sağlık Bakanlığı Basın Müsteşarı Emin el-Haşimi, Trablus Milli Güvenlik Kuruluna bağlı itfaiye ekiplerinin yangının duyulmasının hemen ardından bölgeye intikal ettiğini bildirdi.

Konuyla ilgili şu ana kadar Libya makamlarından bir açıklama yapılmadı.

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed El-Haddad Salı günü, denizcilik alanında uzman ekiplerin yetişmesini sağlamak ve eğitim kurumlarının rolünü etkinleştirilmek amacıyla Denizcilik Çalışmaları Akademisine ziyarette bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Biçeroğlu

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