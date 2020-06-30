Son dakika haberleri | - Libya'da bir toplu mezar daha bulundu
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Son dakika haberleri | - Libya'da bir toplu mezar daha bulundu

Son dakika haberleri... - Libya'da bir toplu mezar daha bulundu Libya'nın Terhune vilayetinde bir toplu mezar bulunurken, toplu mezardan 9 kişiye ait cansız beden çıkarıldı.

30.06.2020 20:42 | Son Güncelleme: 30.06.2020 21:58

- Libya'da bir toplu mezar daha bulundu

TRABLUS - Libya'nın Terhune vilayetinde bir toplu mezar bulunurken, toplu mezardan 9 kişiye ait cansız beden çıkarıldı.

Libya'nın doğusunda Hafter'e bağlı milislerden kurtarılan Terhune vilayetinde toplu mezar bulundu. Yapılan çalışmalarda 9 cansız bedene daha ulaşıldı. Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Libya ulusal Mutabakat Hükümeti, yaptığı açıklamada başkent Trablus yakınlarındaki Terhune vilayetinde toplu mezar bulunduğunu ve 9 cansız bedenin toplu mezardan çıkarıldığını söyledi. Libyalı yetkililer, bölgede yeni toplu mezarlar olabileceği gerekçesi ile çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Ulusal Mutabakat Hükümeti güçleri, Terhune vilayetini Hafter güçlerinden 5 Haziran'da ele geçirmişti.

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Son dakika haberleri | - Libya'da bir toplu mezar daha bulundu

Kaynak: İHA

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