Son dakika haberleri: Libya Başbakanı Serrac, istifa kararından vazgeçtiğini açıkladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri: Libya Başbakanı Serrac, istifa kararından vazgeçtiğini açıkladı

30.10.2020 22:39 | Son Güncelleme: 30.10.2020 22:42
Son dakika haberleri: Libya Başbakanı Serrac, istifa kararından vazgeçtiğini açıkladı

Son dakika haberi: Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, ekim ayı sonunda istifa etme kararından vazgeçtiğini açıkladı.

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, ekim ayı sonunda istifa etme kararından vazgeçtiğini açıkladı.

Libya Başbakanlık Sözcüsü Galib el-Zaklai, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Başbakan Serrac'ın, Libyalı taraflar arasında devam eden diyalog görüşmeleri tamamlanana kadar istifa etme kararından vazgeçtiğini duyurdu.

Serrac'ın kararının, "Trablus'taki Temsilciler Meclisi, Devlet Yüksek Konseyi, Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) ve bazı dost ülkelerden gelen çağrılar üzerine" alındığı belirtilen açıklamada, Libyalı taraflar arasında devam eden diyalog görüşmeleri tamamlanana kadar Libya Başbakanı'nın görevine devam edeceği bildirildi.

Açıklamada, Serrac'ın, "barış ve uzlaşı ile bu krizden çıkılması için, diyalog komitesinin, kişisel çıkarlar ve bölgecilik gözetmeden tarihi sorumluluğunu yerine getirmesini ve tüm üyelerin ulusal çıkarları her şeyin üstünde tutmasını umduğu" kaydedildi.

Serrac'ın istifa kararı

Libya Başbakanı Serrac, 16 Eylül'de yaptığı açıklamada, en geç ekim sonunda görevini bırakmak istediğini açıklamıştı.

Serrac, Libya resmi televizyonundan canlı yayınlanan konuşmasında, "Yürütme yetkimi en geç ekim sonunda devretmeyi samimiyetle istediğimi herkese ilan ediyorum." demişti.

Ülkede doğrudan seçimlere gidilmesinin en iyi çözüm yolu olduğuna işaret eden Serrac, ekim sonuna kadar "diyalog komitesinin faaliyetlerini tamamlamış, yeni bir Başkanlık Konseyi seçmiş ve görevi devralacak yeni başbakanı görevlendirmiş olacağını" ümit ettiğini belirtmişti.

Libyalı taraflar arasında süren görüşmeler kapsamında 9 Kasım'da Tunus'ta Libya Siyasi Diyalog Forumu düzenlenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir

İlgili Haberler

Son dakika haberleri: Dikili Belediyesi, tepkiler üzerine kum ocağı kararından geri adım attı
Son dakika haberleri: Dikili Belediyesi, tepkiler üzerine kum ocağı kararından geri adım attı
Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı 7 günlük Kovid-19 tedbirleri denetimlerinin sonuçlarını açıkladı
Son dakika haberleri: İçişleri Bakanlığı 7 günlük Kovid-19 tedbirleri denetimlerinin sonuçlarını açıkladı
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, sağlık çalışanlarına istifa, emeklilik ve izin yasağı getirdi
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, sağlık çalışanlarına istifa, emeklilik ve izin yasağı getirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Geert Wilders Meral Akşener Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli
Magazin Işın Karaca Türkan Şoray Kaan Yildirim Hakan Taşıyan
Spor Ali Koç İsmail Kartal Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Daha Fazla Ölü İzmir Deprem Bayraklı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Libya Başbakanı Serrac, istifa kararından vazgeçtiğini açıkladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.10.2020 22:50:57. #1.15#
title