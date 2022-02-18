Son dakika haberleri | Libya Başbakanı Dibeybe: "Yarın veya ertesi gün seçime giden yeni yol haritasını açıklayacağım"

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, "Yarın veya ertesi gün seçime giden yeni yol haritasını açıklayacağım." dedi.

Başbakan Dibeybe, 17 Şubat Devrimi'nin 11. yıl dönümünü münasebetiyle başkent Trablus'taki Şehitler Meydanı'nda düzenlenen kutlamada seçim süreci hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Seçimlerden kaçış olmadığını ve istikrarın şart olduğunu belirten Dibeybe, Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, Devlet Yüksek Konseyi ve yargı organlarına seçime gitme çağrısında bulundu.

Seçimlerden başka bir arzuları olmadığını ifade eden Dibeybe, "Söz hakkı olan üç milyon Libyalı var. Artık bölünmeler ve savaşlar için yerimiz yok. Libya bir olmadıkça tatmin olmayacağız." diye konuştu.

"Yarın veya ertesi gün seçime giden yeni yol haritasını açıklayacağım." diyen Dibeybe, ertelenen seçimleri haziran ayında gerçekleştirmeyi planladıklarını söyleyerek, Libya'nın "bir ve birlik olmaya devam edeceğini ve bölünemeyeceğini" vurguladı.

Libya'da ne olmuştu?

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti.

Ancak Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyi'nin hukuki altyapıyı belirleyecek kanunda uzlaşamaması nedeniyle seçimler planlanan tarihte yapılamadı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin 24 Aralık'ta dolduğu gerekçesiyle 10 Şubat'ta yeni başbakan seçimi için toplandı.

Ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa başbakan seçildi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisi'ni Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak görevinin başında olduğunu söyledi.