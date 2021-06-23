Son dakika haberleri: Libya Başbakanı Dibeybe, ülkenin güneyi ve diğer bazı bölgelerde terör unsurları ve askeri güçlerin varlığı nedeniyle siyasi sürece ilişkin endişeler...
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Son dakika haberleri: Libya Başbakanı Dibeybe, ülkenin güneyi ve diğer bazı bölgelerde terör unsurları ve askeri güçlerin varlığı nedeniyle siyasi sürece ilişkin endişeler...

Son dakika haberleri: Libya Başbakanı Dibeybe, ülkenin güneyi ve diğer bazı bölgelerde terör unsurları ve askeri güçlerin varlığı nedeniyle siyasi sürece ilişkin endişeler...
Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Libya Başbakanı Dibeybe, ülkenin güneyi ve diğer bazı bölgelerde terör unsurları ve askeri güçlerin varlığı nedeniyle siyasi sürece ilişkin endişeler olduğunu söyledi.

Libya Başbakanı Dibeybe, ülkenin güneyi ve diğer bazı bölgelerde terör unsurları ve askeri güçlerin varlığı nedeniyle siyasi sürece ilişkin endişeler olduğunu söyledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir

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Son dakika haberleri: Libya Başbakanı Dibeybe, ülkenin güneyi ve diğer bazı bölgelerde terör unsurları ve askeri güçlerin varlığı nedeniyle siyasi sürece ilişkin endişeler... - Haberler
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