Son dakika haberleri: Libya Başbakanı Dibeybe, ülkenin güneyi ve diğer bazı bölgelerde terör unsurları ve askeri güçlerin varlığı nedeniyle siyasi sürece ilişkin endişeler...

Edinilen son dakika haberine göre Libya Başbakanı Dibeybe, ülkenin güneyi ve diğer bazı bölgelerde terör unsurları ve askeri güçlerin varlığı nedeniyle siyasi sürece ilişkin endişeler olduğunu söyledi.