Son dakika haberleri... Libya Başbakanı Dibeybe: "Libya-Türkiye deniz yetki alanlarını sınırlandırma mutabakat muhtırası çok önemli bir anlaşma ve sorunsuz devam edecek."
25.02.2021 21:53 | Son Güncelleme: 25.02.2021 21:56
Son dakika habere göre Libya Başbakanı Dibeybe: "Libya-Türkiye deniz yetki alanlarını sınırlandırma mutabakat muhtırası çok önemli bir anlaşma ve sorunsuz devam edecek.
Libya Başbakanı Dibeybe: "Libya-Türkiye deniz yetki alanlarını sınırlandırma mutabakat muhtırası çok önemli bir anlaşma ve sorunsuz devam edecek."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Canlı