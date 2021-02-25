Son dakika haberleri... Libya Başbakanı Dibeybe: "Libya-Türkiye deniz yetki alanlarını sınırlandırma mutabakat muhtırası çok önemli bir anlaşma ve sorunsuz devam edecek."
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Son dakika haberleri... Libya Başbakanı Dibeybe: "Libya-Türkiye deniz yetki alanlarını sınırlandırma mutabakat muhtırası çok önemli bir anlaşma ve sorunsuz devam edecek."

25.02.2021 21:53 | Son Güncelleme: 25.02.2021 21:56
Son dakika haberleri... Libya Başbakanı Dibeybe:

Son dakika habere göre Libya Başbakanı Dibeybe: "Libya-Türkiye deniz yetki alanlarını sınırlandırma mutabakat muhtırası çok önemli bir anlaşma ve sorunsuz devam edecek.

Libya Başbakanı Dibeybe: "Libya-Türkiye deniz yetki alanlarını sınırlandırma mutabakat muhtırası çok önemli bir anlaşma ve sorunsuz devam edecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Canlı

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