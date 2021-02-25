Son dakika haberleri... Libya Başbakanı Dibeybe: "Libya-Türkiye deniz yetki alanlarını sınırlandırma mutabakat muhtırası çok önemli bir anlaşma ve sorunsuz devam edecek."

Son dakika habere göre Libya Başbakanı Dibeybe: "Libya-Türkiye deniz yetki alanlarını sınırlandırma mutabakat muhtırası çok önemli bir anlaşma ve sorunsuz devam edecek.