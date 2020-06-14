Son dakika haberleri: LGS sınavına gönüllülerin hazırladığı koruyucu önlüklerle girecekler
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Son dakika haberleri: LGS sınavına gönüllülerin hazırladığı koruyucu önlüklerle girecekler

Son dakika haberine göre Siirt'in Şirvan ilçesinde bir grup gönüllü kadın, 20 Haziran'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek öğrenci ve sınav görevlileri için yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı koruyucu önlük yapıyor.

Son dakika haberleri: LGS sınavına gönüllülerin hazırladığı koruyucu önlüklerle girecekler
14.06.2020 11:13 | Son Güncelleme: 14.06.2020 11:50

Siirt'in Şirvan ilçesinde bir grup gönüllü kadın, 20 Haziran'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek öğrenci ve sınav görevlileri için yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı koruyucu önlük yapıyor.

Şirvan Kaymakamlığının desteğiyle Halk Eğitim Merkezi'nde (HEM) 3'ü makine ustası 8 kadın, Kovid-19 tedbirleri kapsamında LGS sınavına girecek öğrenciler için seferber oldu.

Pandemi nedeniyle üretime ara verilen merkezde sağlıkçılar için maske yapan usta öğreticiler, sınav gününe kadar da hummalı çalışma yürütüyor.

Usta öğreticiler, LGS'ye girecek öğrenci ve sınav görevlileri için koruyucu önlük hazırlıyor.

Şirvan HEM Müdürü Yıldız Beştaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pandemi nedeniyle merkezde çalışmalara bir süre ara verdiklerini anımsattı.

Pandemi sürecinde Kaymakamlık desteğiyle sağlıkçılar için maske yaptıklarını, şimdi de sınava girecek öğrenci ve sınav gözetmenleri için tek kullanımlık korucuyu önlük ürettiklerini kaydeden Beştaş, ilçede farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını aktardı.

Beştaş, şöyle devam etti:

"Salgın nedeniyle 17 Mart'ta 127 kursiyerimizin yer aldığı merkezde üretime ara verildi. Çok güzel projelerimiz var. Ama pandemi döneminde el sanatları kurslarını kapatarak daha çok üretime yönelik çalışıyoruz. Kurslarımıza telafi eğitimiyle yeniden başlıyoruz. Son birkaç gündür usta öğreticilerimiz merkezde gönüllülük esasına göre maske ve steril önlük yapıyor.

Çalışmalarımızı sosyal mesafe kuralına göre yapıyoruz. Bir farkındalık oluşturmak amacıyla hummalı bir çalışma başlatıldı. Öğrenci ve sınav görevlileri için koruyucu önlük yapılıyor. Çalışmalar büyük bir özveriyle yapılıyor. Tüm çocuklar bizim için önemlidir."

"Sınava girecekler arasında oğlum da var"

Trikotaj ustası Kafiye Yücel de sınava girecek öğrenciler arasında oğlunun da yer alması dolayısıyla çok heyecanlı olduğunu aktardı.

Yücel, "Sınava girecek öğrencilerimiz için dikim yapıyoruz. Çocuklarımızı gönül rahatlığıyla sınava göndereceğiz. Anne ve babalar da çocuklarını sınava gönül rahatlığıyla göndersinler." dedi.

"Onların güvenliğini önemsiyoruz"

Usta öğretici Aycan Çeçen ise 34 yıldır görev yaptığı HEM çatısı altında çok önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Salgın dönemine denk gelen sınava girecek çocuklar için annelik yaptıklarını ifade eden Çeçen, "Tüm Şirvanlı öğrenciler bizim çocuklarımızdır. Onların güvenliğini önemsiyoruz. Kaymakamlığımızın öncülüğünde başlatılan bu çalışmalarla sınav gününe kadar tüm öğrenci ve sınav görevlileri için mesai harcıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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