Son dakika haberleri | LGS'nin birinci oturumu başladı
Gelen son dakika haberlerine göre Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumu başladı.
20.06.2020 10:32 | Son Güncelleme: 20.06.2020 11:40
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumu başladı.
Bilecik Edebali Ortaokulu'nda sınava girecek olan öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına göre içeri alındı.
Okul girişinde ateş ölçümü yapan polis ekipleri, sınava giren öğrencilere maske vererek başarı diledi.
Veliler de okul bahçesinin dışında çocuklarını bekledi.
Kaynak: AA