Son dakika haberleri: LGS maratonu başladı
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Son dakika haberleri: LGS maratonu başladı

Gelen son dakika haberlerine göre LGS maratonu başladı Trabzon'da 214 okulda 13 bin 967 öğrencinin ter dökeceği Liselere Giriş Sınavı başladı.

20.06.2020 12:18 | Son Güncelleme: 20.06.2020 12:26

LGS maratonu başladı

TRABZON - Trabzon'da 214 okulda 13 bin 967 öğrencinin ter dökeceği Liselere Giriş Sınavı başladı.

Korona virüs salgını nedeniyle okula girişte sosyal mesafeye göre tek sıra halinde alınan öğrenciler kapıda kendilerine yeni maske verildi.

Trabzon genelinde 214 okulda yapılacak olan sınavda yaklaşık 3 bin öğretmen görev alırken sözel bölünün ardından sayısal bölüm 11.30 başlayacak. Sözel bölümdeki sınavın ardından 45 dakika mola verilecek.

Öğrenciler çok heyecanlı olduklarını belirtirken dışarıda bekleyen veliler ise onlardan daha çok heyecanlı oldukları gözlendi.

Velilerden Semra Demir, çocuğunun zor süreçte hazırlandığını belirterek "Çocuklarımızla birlikte bizler de heyecanlıyız. Zor bir süreç oldu. Pandemi sürecinde sınava hazırlanmak durumunda kaldılar. Başaracaklarına inanıyoruz" dedi.

Atakan Yılmaz ise "Çok heyecanlıyız. Okullarda eğitim olmayınca süreç biraz sıkıntılı oldu. Dolayısıyla öğretmenlerden, öğrencilerden uzak olunca sıkıntılı oldu. Artık hayırlısı" diye konuştu.

Son dakika haberleri: LGS maratonu başladı

Kaynak: İHA

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