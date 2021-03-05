Son dakika haberleri | LG Ergo monitörler esporcuların beden sağlığı için çözüm sunuyor

Son dakika gelişmesine göre LG Electronics'in (LG) LG Ergo oyun monitörleri UltraGear serisi, oyuncu ve esporcuların bedensel sağlığı için bir çözüm olarak öne çıkıyor.

LG Electronics'in (LG) LG Ergo oyun monitörleri UltraGear serisi, oyuncu ve esporcuların bedensel sağlığı için bir çözüm olarak öne çıkıyor.

LG açıklamasına göre, koronavirüs döneminde espor oyun satışları yüzde 63 arttı (KPMG'nin araştırması). 2020 yılında yüzde 21,7 civarında büyüyen esporun piyasa değeri 1,5 milyar doları buldu.

2015 yılında 235 milyon kişinin izlediği esporu şu anda toplam 454 milyon kişi takip ediyor. 2022 yılında ise esporun takipçi sayısının 644 milyon olacağı hesaplanıyor.

Dünya futbolunu izleyenlerin yaş ortalaması 39, Premier Lig'i takip edenlerin yaş ortalaması 42 iken, NBA'in izleyici kitlesinin yaş ortalaması 53, espor takipçilerinin yaş ortalaması ise 32 olarak belirlendi.

Öte yandan gençler, espor dünyasına çok ilgili ve bir futbolcu olmak için çabalamak yerine espor oyuncusu olmayı tercih ediyor. Şu anda yaklaşık 32 milyon espor sporcusu bulunuyor.

Hızlı yanıt süresi

Karpal tünel sendromu, oyun, çalışma ve yaşam alışkanlıklarına dikkat edilerek rahatlıkla önlenebilen bir rahatsızlık. Özellikle tekrarlayan el hareketleri azaltılıp, doğru duruş şekilleri öğrenildiğinde karpal tünel sendromu oluşma ihtimali oldukça azalıyor. Uzmanlar, esporcuların uzun süre uygun olmayan bilek duruşuyla klavye ve mouse kullanmaları nedeniyle karpal tünel sendromu açısından risk altında olduğunu belirtiyor.

Oyun masası çok yüksekse, dirsekler ve bilekler aşırı şekilde gerilerek karpal tünel sendromuna yol açabiliyor. Uzmanlar karpal tünel sendromundan korunmak için oturulan sandalyenin veya koltuğun bel ve baş desteği sunması, bilgisayar ekranının uzaklığının ve masanın yüksekliğinin kişiye göre ayarlanması gerektiğini belirtiyor.

Ergo monitörler bu oturuş ve duruş bozukluğundan oluşması muhtemel benzer sağlık sorunlarının önüne geçmek için imkan sunuyor.

Çok uzun süre oturmak sağlık açısından riskli. Hatta yapılan araştırmalarda ölüm riskini bile artırdığı biliniyor. Utah Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre her saat sadece 2 dakikalık düşük yoğunluklu egzersiz yapanların erken ölüm riski yüzde 33 oranında azalıyor. Avustralya'da yapılan başka bir çalışmaya göre, günde 11 saat oturanların günde 4 saat ve az oturanlara kıyasla gelecek ilk 3 sene içerisinde ölüm riskinin yüzde 40 arttığı tespit edildi.

Hız sağlamak üzere tasarlanan LG ULtraGear Ergo monitörler, oyuncu ve esporcuların, TN Speed ??ile karşılaştırılabilen IPS 1 ms hız, daha az ardıl görüntü ve hızlı yanıt süresi sağlayarak yeni bir oyun performansı sunuyor.

NVIDIA tarafından test edilen ve resmi olarak doğrulanan G-Sync Uyumlu LG UltraGear 27GN880 Monitör, sahip olduğu 144 Hz'lik yüksek hız, oyuncuların sonraki kareyi hızlı bir şekilde görmelerini ve görüntünün sorunsuz görünmesini sağlıyor. Bu sayede oyuncular rakiplerine hızlı tepki verip kolayca hedefe nişan alabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık