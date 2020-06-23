Son dakika haberleri... Lavrov : "Libya'da derhal ateşkes dışında hiçbir seçenek görmüyorum"
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Son dakika haberleri... Lavrov : "Libya'da derhal ateşkes dışında hiçbir seçenek görmüyorum"

Son dakika güncel haberine göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Libya'da derhal ateşkes dışında bir seçenek olmadığını söyledi.

Son dakika haberleri... Lavrov :
23.06.2020 14:23 | Son Güncelleme: 23.06.2020 14:26

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Libya'da derhal ateşkes dışında bir seçenek olmadığını söyledi.

Lavrov, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ve Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar video konferans yoluyla görüştükten sonra basın toplantısı düzenledi.

Gazetecilerin Libya'daki durumla ilgili sorularını cevaplandıran Lavrov, son yıllarda ülkedeki çatışmalarda bir tarafın diğerine karşı askeri üstünlüğünün her seferinde geçici olduğunu ve sahadaki durumun sürekli değiştiğini belirtti.

Lavrov, "Bu yüzden Libya'da derhal ateşkes dışında hiçbir seçenek görmüyorum. Müzakere süreci temelinde diğer tüm meselelerin çözümü Berlin Konferansı bildirisinde yer alan anlayışla sağlanabilir." ifadesini kullandı.

Rusya'nın, Libya'yı oluşturan üç bölgenin çıkarları dikkate alınarak Libya halkının kararıyla çözümün sağlanacağı görüşünde olduğunu kaydeden Lavrov, dış güçlerin ise Libya'da tüm taraflar arasında özel bir diyaloğun kurulması için elverişli şartları oluşturmaya yardım etmesi gerektiğini dile getirdi.

Kısa bir süre önce Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile telefon görüşmesi yaptığını hatırlatan Lavrov, her iki bakanın da tarafların müzakere masasına oturması yönündeki görüşünü ifade ettiğini aktardı.

Lavrov, "Her iki bakan da askeri çözümün olmaması gerektiğinin herkes tarafından kabul edilmesi, müzakere masasına oturulması ve herkes için kabul edilebilir bir anlaşma aranması gerektiğini söyledi." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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