Son dakika haber: Lavrov: "Daha fazla gecikmeden Afganistan'da kapsayıcı hükümet kurulmalı"
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Son dakika haber: Lavrov: "Daha fazla gecikmeden Afganistan'da kapsayıcı hükümet kurulmalı"

Son dakika haber: Lavrov: 'Daha fazla gecikmeden Afganistan'da kapsayıcı hükümet kurulmalı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberine göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afganistan'da terör örgütü DEAŞ'ın gerçekleştirdiği saldırılara değinerek, "Daha fazla gecikmeden Afganistan'da kapsayıcı bir hükümet kurulmalı" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afganistan'da terör örgütü DEAŞ'ın gerçekleştirdiği saldırılara değinerek, "Daha fazla gecikmeden Afganistan'da kapsayıcı bir hükümet kurulmalı" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İtalya'nın başkenti Roma'ya gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında İtalyan mevkidaşı Luigi Di Maio ile Roma'da görüştü. Görüşmenin ana gündem maddesi, Afganistan'daki son durum ve başkent Kabil'de düzenlenen terör saldırısı oldu.

Lavrov ve Maio baş başa görüşmenin ardından basın toplantısı için kameraların karşısına geçti. Görüşmede Afganistan'daki durumun ele alındığını belirten Lavrov, "Afganistan, mevcut durumdan dolayı görüşmemizde önemli bir yer aldı. Afganistan'da hayatını kaybedenler için başsağlığı diliyoruz ve elbette Afganlara yardım konusunda ilave çabalara ihtiyaç duyulduğunu görüyoruz" dedi.

Lavrov, "Daha fazla gecikmeden Afganistan'da tüm siyasi güçlerinin katılımıyla katılımcı ve kapsayıcı bir hükümet kurulması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Taliban ile ABD arasında daha önce imzalanan anlaşmalara değinen Lavrov, "ABD'nin Taliban ile imzaladığı ancak Taliban'ın konumu nedeniyle uygulanmayan anlaşmalara destek vermeye hazırdık" diye konuştu. - ROMA

Son dakika haber: Lavrov: 'Daha fazla gecikmeden Afganistan'da kapsayıcı hükümet kurulmalı'
Son dakika haber: Lavrov: 'Daha fazla gecikmeden Afganistan'da kapsayıcı hükümet kurulmalı'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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