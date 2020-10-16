Son dakika haberleri... Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

Son dakika habere göre BUENOS Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

BUENOS Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

Son 24 saatte salgın nedeniyle Brezilya'da 713, Arjantin'de 421, Meksika'da 387, Kolombiya'da 151 ve Peru'da 65 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, bir günde 713 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkedeki virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 152 bin 460'a, 28 bin 523 yeni vakanın tespit edilmesiyle de toplam vaka sayısı 5 milyon 169 bin 386'ya yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 51 bin 613 vaka ve 37 bin 690 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da, virüsten iyileşenlerin sayısı 4 milyon 599 bin 446 olarak kaydedildi.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığına göre, son 24 saatte 421 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs kaynaklı ölü sayısı 25 bin 342'ye yükseldi.

Son 24 saatte 17 bin 96 kişide virüs tespit edildi ve toplam vaka sayısı 949 bin 63'e çıktı. Bu rakam, "salgının başlangıcından bu yana bir günde kaydedilen en yüksek vaka sayısı" olarak kaydedildi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de, iyileşenlerin sayısı da 764 bin 859 olarak açıklandı.

Salgına karşı oldukça uzun bir karantina uygulamasına rağmen Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 6'ıncı ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin'de 20 Mart'ta yürürlüğe konulan ve sonrasında büyük ölçüde hafifletilen karantina, ülkenin 18 eyaletinin belirli bölgelerinde 25 Ekim'e kadar uzatılmıştı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 387 kişinin hayatını kaybettiğini ve 5 bin 514 yeni vakanın tespit edildiğini açıkladı.

Ülkede ölü sayısı 85 bin 285'e, toplam vaka sayısı 834 bin 910'a yükseldi. İyileşenlerin sayısı da 608 bin 188 olarak bildirildi.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 9'uncu ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 151 kişi hayatını kaybetti ve toplam ölü sayısı 28 bin 457'ye çıktı.

Son 24 saatte 6 bin 823 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 936 bin 982'ye ulaştı. Virüsten iyileşenlerin sayısı ise 826 bin 831 olarak duyuruldu.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 7'inci ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 65 kişi yaşamını yitirdi ve 836 yeni Kovid-19 vakası görüldü.

Ülkedeki vaka sayısı 859 bin 740'a, can kaybı 33 bin 577'ye, iyileşenlerin sayısı 764 bin 750'ye yükseldi.

Nüfusu 32 milyona yaklaşan Peru, "dünyada en fazla vaka ve Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü 8. ülke" konumunda bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik