Son dakika haberleri! Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor

Son dakika haberi... Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1386, Meksika'da 783, Arjantin'de 59, Kolombiya'da 142, Peru'da 205, Şili'de 76, Ekvador'da 66, Bolivya'da 19, Guatemala'da 26 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1386 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 254 bin 221'e, 61 bin 602 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 10 milyon 517 bin 232'ye yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 2 milyon 37 bin 267 vaka ve 59 bin 428 ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 9 milyon 386 bin 440'a ulaştı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 783 kişi öldü, 7 bin 246 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 185 bin 257'ye, toplam vaka sayısı da 2 milyon 84 bin 128'e, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 630 bin 2'ye çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometers internet sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 59 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 51 bin 946, 5 bin 469 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 104 bin 197'ye çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 1 milyon 899 bin 87 olarak açıklandı.

Arjantin, dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 142 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 59 bin 660'a çıktı.

Son 24 saatte 3 bin 343 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 248 bin 135'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 145 bin 450'ye ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 205 kişi yaşamını yitirdi ve 4 bin 581 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 323 bin 863'e, virüse bağlı can kaybı 46 bin 299'a, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 225 bin 994'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 76 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı 20 bin 476'ya çıktı.

Vaka sayısı 4 bin 523 artışla 821 bin 418'e, iyileşenlerin sayısı 776 bin 955'e ulaştı.

Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 66 artarak 15 bin 779'a, vaka sayısı da 1748 artışla 284 bin 347'ye yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 238 bin 817 kişi de iyileşti.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 19 kişi hayatını kaybetti ve 656 yeni vaka görüldü.

Ülkede vaka sayısı 248 bin 547'ye, virüse bağlı can kaybı 11 bin 628'e, sağlığına kavuşanların sayısı 192 bin 553'e çıktı.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 26 artarak 6 bin 374'e, vaka sayısı da 521 artışla 174 bin 335'e yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 161 bin 129 kişi de iyileşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan