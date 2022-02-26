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Son dakika haberleri... Laçin'den şehit ailelerine ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son dakika haberleri... Laçin'den şehit ailelerine ziyaret

Gelen son dakika haberine göre Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Laçin, Yalova'daki şehit ailelerini ziyaret etti.

YALOVA (İHA) - Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Laçin, Yalova'daki şehit ailelerini ziyaret etti.

Laçin'e Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Yalova Şube Başkanı Özcan İla eşlik etti. Ziyaretlerde şehitlerimiz Sercan Yazar, Ahmet Uzun, Tahsin Uzun, Abdülhamit Kaya, Becarettin Özgür, Yakup Gündoğdu'nun aileleri ile bir araya gelindi.

Öte yandan şehit Orhan Köse'nin annesi Ayşe Köse de tedavi olduğu Atakent Hastanesi'nde ziyaret edilerek geçmiş olsun dilekleri iletildi. - YALOVA

Son dakika haberleri... Laçin'den şehit ailelerine ziyaret

Son dakika haberleri... Laçin'den şehit ailelerine ziyaret

Son dakika haberleri... Laçin'den şehit ailelerine ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Türkiye, Yalova, Şehit, Yerel, Haberler

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