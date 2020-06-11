Son dakika haberleri... La Liga yeniden başlıyor Son dakika haberleri: La Liga, Kovid-19 salgınından dolayı yaklaşık 3 ay duran maçların yeniden başlaması dolayısıyla "Dönmek kazanmaktır" başlığıyla bir video yayınladı.

La Liga, Kovid-19 salgınından dolayı yaklaşık 3 ay duran maçların yeniden başlaması dolayısıyla "Dönmek kazanmaktır" başlığıyla bir video yayınladı. Görüntülerde, La Liga kulüplerinin formlarının İspanya'nın bir çok kentinde sokaklara ve köprülere asıldığı, dünyanın farklı ülkelerinde de İspanya'da forma giyen futbolcularla ilgili grafitiler çizildiği görüldü.

Kaynak: AA