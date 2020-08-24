Son dakika haberleri | Kuzey Marmara Otoyolunun Trafik ve Asayiş hizmetleri Jandarma tarafından yürütülecek Son dakika gelişmesine göre - Kuzey Marmara Otoyolunun Trafik ve Asayiş hizmetleri Jandarma tarafından yürütülecek Kuzey Marmara Otoyolunun Trafik ve Asayiş hizmetlerinin sorumluluğu 24 Ağustos'tan itibaren İstanbul İl Jandarma Komutanlığı yürütülecek.

- Kuzey Marmara Otoyolunun Trafik ve Asayiş hizmetleri Jandarma tarafından yürütülecek

İSTANBUL - Kuzey Marmara Otoyolunun Trafik ve Asayiş hizmetlerinin sorumluluğu 24 Ağustos'tan itibaren İstanbul İl Jandarma Komutanlığı yürütülecek.

İstanbul Valiliği'nce yapılan bilgilendirmede Silivri Kınalı gişelerinden başlayıp Kocaeli İl sınırına kadar uzanan 163 kilometrelik Kuzey Marmara Otoyolunun Trafik ve Asayiş hizmetlerinin sorumluluğu 24 Ağustos'tan itibaren valilik onayıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yürütüleceği bildirildi.

Valilik tarafından yapılan bilgilendirmede, "26 Haziran 2020 tarihli ve 31167 Sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe giren İçişleri Bakanlığı'nın "Trafik Görevlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmeliği" gereği; Kuzey Marmara Otoyolu trafik hizmetlerinin yürütülmesi Jandarma sorumluluğuna verilmiştir. İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca Kuzey Marmara Otoyolunun İstanbul İli sınırları içerisinde kalan 163 Km.lik alanın trafik hizmetlerini yürütmek maksadıyla; Trafik Şube Müdürlüğü bünyesinde Anadolu ve Avrupa Otoyol Kısım Komutanlığı kurulmuş olup, Otoyol Jandarma Trafik araçları Jandarma Genel Komutanlığınca tertip edilmiştir. Kuzey Marmara Otoyolunun trafik güvenliği ile hizmetini sağlamak üzere Anadolu ve Avrupa Otoyol Kısım Komutanlıklarında 34 Jandarma Trafik Timi teşkil edilerek 72 personel görevlendirilmiştir. Vatandaşlarımızın güvenli ve emniyetli bir şekilde seyahat edebilmelerini sağlamak maksadıyla Jandarma Otoyol Trafik Timlerimiz 24 saat görevinin başında, vatandaşlarımızın emrinde ve hizmetinde olacaktır. Otoyolda seyahat eden sürücü ve yolcularımızın karşılaştıkları sorunların çözümü için 112 Acil Çağrı Merkezi ve 156 Jandarma İmdat ve İhbar Hattını arayarak taleplerini iletebilir. Jandarmamıza bu yeni görevlerinin hayırlı ve uğurlu olması temenni eder, görevleri başında olan tüm personelimize başarılar dilerim" dedi.

Kaynak: İHA