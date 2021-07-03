Son dakika haberleri... Kuzey Marmara Otoyolunda zincirleme kaza: 1'i çocuk 5 yaralı
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Son dakika haberleri... Kuzey Marmara Otoyolunda zincirleme kaza: 1'i çocuk 5 yaralı

Son dakika haberleri... Kuzey Marmara Otoyolunda zincirleme kaza: 1'i çocuk 5 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy mevkisinde yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi kazaya sebebiyet verdi.

Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy mevkisinde yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi kazaya sebebiyet verdi. 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kuzey Marmara otoyolu Çekmeköy mevkisinde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda araç sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi kazaya neden oldu. Kazanın meydana geldiği bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 4 aracın karıştığı zincirleme kazada biri çocuk 5 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralanan B.T. isimli çocuk ile M.T., M.D., Y.Ö. ve G.D. isimli diğer yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslar ile çevre hastanelere kaldırıldı. Bölgede kaza nedeniyle trafik akışı bir süreliğine sekteye uğradı. - İSTANBUL

Son dakika haberleri... Kuzey Marmara Otoyolunda zincirleme kaza: 1'i çocuk 5 yaralı
Son dakika haberleri... Kuzey Marmara Otoyolunda zincirleme kaza: 1'i çocuk 5 yaralı
Son dakika haberleri... Kuzey Marmara Otoyolunda zincirleme kaza: 1'i çocuk 5 yaralı
Son dakika haberleri... Kuzey Marmara Otoyolunda zincirleme kaza: 1'i çocuk 5 yaralı
Son dakika haberleri... Kuzey Marmara Otoyolunda zincirleme kaza: 1'i çocuk 5 yaralı
Son dakika haberleri... Kuzey Marmara Otoyolunda zincirleme kaza: 1'i çocuk 5 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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