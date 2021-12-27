Son dakika haberleri! Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki şok hırsızlığa jandarma operasyonu - Haberler
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Son dakika haberleri! Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki şok hırsızlığa jandarma operasyonu

Son dakika haberleri! Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki şok hırsızlığa jandarma operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu üzerindeki trafo merkezlerinden ve bağlantı köprülerinden bakır kablo çalan 4 şüpheli, jandarma ekiplerinin uzun süren kamera incelemeleri neticesinde yakalandı.

MARMARA, BALIKESİR (İHA) - Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu üzerindeki trafo merkezlerinden ve bağlantı köprülerinden bakır kablo çalan 4 şüpheli, jandarma ekiplerinin uzun süren kamera incelemeleri neticesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'nın sorumluluk bölgesinde bulunan Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki trafo merkezlerinden ve bağlantı köprülerinden değişik tarihlerde bakır kablo çalındı. Jandarma Suç Araştırma Timinin (JASAT) uzun süren kamera incelemeleri neticesinde hırsızlık olayını A.P, M.P, H.İ.P ve M.P isimli şüphelilerin işlediği belirlendi. Şüpheliler, jandarma ekiplerinin operasyonu neticesinde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı. - KOCAELİ

Son dakika haberleri! Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki şok hırsızlığa jandarma operasyonu

Son dakika haberleri! Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki şok hırsızlığa jandarma operasyonu

Son dakika haberleri! Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki şok hırsızlığa jandarma operasyonu

Son dakika haberleri! Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki şok hırsızlığa jandarma operasyonu

Son dakika haberleri! Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki şok hırsızlığa jandarma operasyonu

Son dakika haberleri! Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki şok hırsızlığa jandarma operasyonu

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