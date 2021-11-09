Son dakika haberleri... KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA KAZA; OTOMOBİLDE SIKIŞAN KADINI İTFAİYE KURTARDI

MARMARA, BALIKESİR (DHA) - KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA KAZA; OTOMOBİLDE SIKIŞAN KADINI İTFAİYE KURTARDI

Haber - Kamera: Yılmaz OKUR/ İSTANBUL, (DHA) KUZEY Marmara Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, yan koltukta oturan kadın ise araç içinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan kadın hastaneye kaldırıldı.

Kaza dün saat 18.00 sıralarında, Kuzey Marmara Otoyolu Garipçe mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücü Emre Çelenk'in direksiyon hakimiyetini kaybetttiği 77 AAH 857 plakalı otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptı, ardından yaklaşık 100 metre savrulduktan sonra tekrar bariyerlere vurarak durdu. Sürücü Çelenk, hurdaya dönen otomobilden kendi imkanları ile çıkarken, yan koltukta oturan Özbekistan uyruklu Dilrabo Rasulova ise araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü bakım şantiyesinin hemen önünde meydana gelen kazayı gören şantiye çalışanları yardıma koştu. Yola duba dizerek kazanın meydana geldiği iki şeridi trafiğe kapatan görevliler, aynı noktada başka kazaların yaşanmaması için tedbir aldı. Sağlık ekipleri, araç içinde sıkışan yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptı. İtfiaye ekipleri de bariyerlere çarptığı için hurdaya yığınına dönen otomobilin açılmayan kapısını uzun uğraşlar sonucunda açtı. Ardından sedye alınan Rasulova, ambulansla Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan sürücü Emre Çelenk de kontrol amacıyla hastaneye götürüldü. Hurdaya dönen otomobil de çekici yardımı ile kaldırıldı.