Son dakika haberleri: Kuzey Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanı Mila Carovska, Trakya Teknopark'ı ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Kuzey Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanı Mila Carovska, Trakya Teknopark'ı ziyaret etti

Son dakika haberleri: Kuzey Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanı Mila Carovska, Trakya Teknopark'ı ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Kuzey Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanı Mila Carovska, Trakya Teknopark'ı ziyaret etti.

Kuzey Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanı Mila Carovska, Trakya Teknopark'ı ziyaret etti.

Trakya Üniversitesinden (TÜ) yapılan açıklamaya göre, ülkesinde teknopark kurulması için TÜ ile yakın temas kuran Carovska, Edirne'ye yaptığı ziyarette teknopark modeli hakkında bilgi almak için Trakya Teknopark'a ziyaret gerçekleştirdi.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkyılmaz'ın da katıldığı ziyarette, Trakya Teknopark AŞ Genel Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Özgür Özdemir ve Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Elvin Dinler, Bakan Carovska ve beraberindeki heyete teknopark modeli hakkında detaylı bilgi verdi.

Bakan Mila Carovska bilgilendirme için teşekkürlerini iletirken, Kuzey Makedonya'da teknopark kurulması konusunda, ülkedeki ilgili tüm kurumları harekete geçireceklerini ve gerekli alt yapıyı sağlayacaklarını belirtti.

Rektör Tabakoğlu da teknoparkların şehirlerin ve ülkelerin gelişiminde oldukça önemli kurumlar olduğunu belirterek "Teknopark modelini yurt dışına ihraç etmek amacıyla ilk adımı Kosova'da attık. Bu ülkedeki çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. Deneyimlerimizi Kuzey Makedonya ile de paylaşmaya ve aynı modeli bu ülkeye de taşımaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Görüşme sonrasında Bakan Carovska ve beraberindeki heyet, Trakya Teknopark içerisinde faaliyet gösteren firmaları da ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

Edirne merkezli FETÖ'nün 'mahrem' yapılanması soruşturmasında 22 şüpheli hakkında yakalama kararı
Edirne merkezli FETÖ'nün "mahrem" yapılanması soruşturmasında 22 şüpheli hakkında yakalama kararı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Deniz Çakır Hande Ataizi Necati Şaşmaz
Spor Arda Turan Şenol Güneş Rachid Ghezzal Ahmet Nur Çebi Josef De Souza
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri: Kuzey Makedonya Eğitim ve Bilim Bakanı Mila Carovska, Trakya Teknopark'ı ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.05.2021 11:11:18. #1.11#

title