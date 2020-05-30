Son dakika haberleri... Kuzey Makedonya'daki Türk vatandaşları yurda dönüyor
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Son dakika haberleri... Kuzey Makedonya'daki Türk vatandaşları yurda dönüyor

Bir son dakika haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Kuzey Makedonya'dan çıkamayan 86 Türk vatandaşı, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği himayesinde otobüslerle yurda dönüyor.

30.05.2020 13:40 | Son Güncelleme: 30.05.2020 13:45

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Kuzey Makedonya'dan çıkamayan 86 Türk vatandaşı, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği himayesinde otobüslerle yurda dönüyor.

Başkent Üsküp'ten 2 otobüsle yola çıkan Türk vatandaşları, Büyükelçilik yetkilileri tarafından uğurlandı.

Büyükelçilik yetkilileri, Türk vatandaşlarının ilk önce Kuzey Makedonya-Bulgaristan sınırına kadar götürüleceğini, oradan başka otobüslerle Bulgaristan-Türkiye arasındaki Kapıkule Sınır Kapısı'na aktarılacağını ifade etti.

Yetkililer ayrıca, aralarında öğrencilerin de bulunduğu Türk vatandaşlarının Kapıkule'den AFAD otobüsleriyle memleketlerine gideceklerini, sınırda ise 14 gün boyunca evlerinde kendilerini tecrit edeceklerine dair bir beyanname imzalayacaklarını belirtti.

Yolculardan Sadık Tepebaş, yaptığı açıklamada, Kuzey Makedonya'ya işçi olarak geldiğini ancak işinin bitmesinin ardından salgın dolayısıyla uzun zamandır burada kaldığını söyledi.

Talepleri üzerine yurda döneceklerini dile getiren Tepebaş, "Sağ olsun, var olsun ülkemiz daim olsun, bizi buradan götürüyor. Allah razı olsun. Emeği geçen herkese, Cumhurbaşkanımıza, bütün devlet yetkililerimize teşekkür ediyoruz." dedi.

Bir diğer yolcu Furkan Eroğlu da 6 aydır Kuzey Makedonya'da öğrenci olarak bulunduğunu vurguladı.

Eroğlu, "Virüs nedeniyle mahsur kaldık. Şimdi de otobüslerle memleketimize döneceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'ne çok teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği himayesinde 22 Nisan'da Türk Hava Yollarının (THY) düzenlediği özel seferle 270 Türk vatandaşı Türkiye'ye gönderilmişti.

Son dakika haberleri... Kuzey Makedonya'daki Türk vatandaşları yurda dönüyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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