Son dakika haberleri... Kuzey Irak'ta 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı
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Son dakika haberleri... Kuzey Irak'ta 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı

Son dakika haberleri... Kuzey Irak'ta 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Yıldırım Harekatı kapsamında teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerin şehit olduğunu, 1 askerin de yaralandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Yıldırım Harekatı kapsamında teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerin şehit olduğunu, 1 askerin de yaralandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde 26 Nisan 2021 tarihinde Pençe Yıldırım Harekatı kapsamında teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, el yapımı patlayıcıya (EYP) basma neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz. Pençe-Şimşek, Yıldırım operasyonlarında şehit sayımız iki olmuştur" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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