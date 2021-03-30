Son dakika haberleri | Kuzey Afrika'dan Kanarya Adaları'na 2020'de düzensiz göç sırasında 850 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri | Kuzey Afrika'dan Kanarya Adaları'na 2020'de düzensiz göç sırasında 850 kişi hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Kuzey Afrika'dan Kanarya Adaları'na 2020'de düzensiz göç sırasında 850 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haber: Birleşmiş Milletlere bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Kuzey Afrika kıyılarından İspanya'nın doğusundaki Kanarya Adaları'na düzensiz göç sırasında ölenlerin sayısında bir yıl öncesine göre 2020'de yüzde 40 artış olduğunu, 850 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletlere bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Kuzey Afrika kıyılarından İspanya'nın doğusundaki Kanarya Adaları'na düzensiz göç sırasında ölenlerin sayısında bir yıl öncesine göre 2020'de yüzde 40 artış olduğunu, 850 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiğini açıkladı.

IOM'nin 2020 raporunda, geçen yıl Kuzey Afrika kıyılarından deniz yoluyla Kanarya Adaları'na 23 bin 23 düzensiz göçmenin geldiği belirtildi.

Raporda, Kanarya Adaları'na 31 bin 678 ile en fazla düzensiz göçmenin 2006'da geldiği hatırlatılarak 2020'nin göçmen sayısı bakımından ikinci sırada olduğu kaydedildi.

Kanarya Adaları'na düzensiz göç sırasında can kayıplarının ciddi oranda arttığına dikkat çekilen raporda, 2020'de tespit edilen 850 ölü sayısına sivil toplum kuruluşları tarafından battığı iddia edilen ancak henüz doğrulanamayan 5 teknede ölenlerin dahil edilmediği bildirildi.

Çoğunlukla Fas, Senegal ve Moritanya kıyıları açıklarında batan düzensiz göçmenleri taşıyan teknelerdeki can kayıplarının büyük bölümünün (472'si) Eylül-Kasım 2020'de tespit edildiği belirtildi.

Diğer yandan Kuzey Afrika kıyılarından Kanarya Adaları'na göçte artış bu yılın ilk aylarında da devam ediyor.

Kanarya Adaları yerel yönetimi, son 48 saat içinde Büyük Kanarya Adası kıyılarına gelen 7 teknede bulunan 300'den fazla düzensiz göçmenin kurtarılarak karaya çıkarıldığını duyurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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