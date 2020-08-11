Son dakika haberleri | Kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı Son dakika gelişmesine göre BOLU'da, gözleri görmediği için su kuyusuna düşen köpeği itfaiye kurtardı.

BOLU'da, gözleri görmediği için su kuyusuna düşen köpeği itfaiye kurtardı.

Bolu'nun Çıkınlar Mahallesi Ali Fuat Sokak'ta gözleri görmeyen köpek, sokak üzerinde bulunan su kuyusuna düştü. Köpeğin kuyuya düştüğünü gören vatandaşlar, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hayvan yakalama aparatı ile köpeği suyun içerisinden çıkardı. Herhangi bir yarası bulunmayan köpek bulunduğu yerde bırakıldı.

Kaynak: DHA