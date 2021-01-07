Son dakika haberleri: Kuyumcuyu annesinin yanında vuran katil zanlıları, 200 kamera kaydı incelenerek yakalandı (2)
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Son dakika haberleri: Kuyumcuyu annesinin yanında vuran katil zanlıları, 200 kamera kaydı incelenerek yakalandı (2)

07.01.2021 14:52 | Son Güncelleme: 07.01.2021 14:56
Son dakika haberleri: Kuyumcuyu annesinin yanında vuran katil zanlıları, 200 kamera kaydı incelenerek yakalandı (2)

Edinilen son dakika haberine göre ZANLILAR ÇELİK YELEKLE ADLİYEYE SEVK EDİLDİDiyarbakır'da 22 Aralık'ta annesinin gözü önünde kar maskeli 2 kişi tarafından pompalı tüfekle vurulan kuyumcu Sinan Yoldaş'ın (21) katil zanlıları olarak yakalanan M.E. ve B.G.

ZANLILAR ÇELİK YELEKLE ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Diyarbakır'da 22 Aralık'ta annesinin gözü önünde kar maskeli 2 kişi tarafından pompalı tüfekle vurulan kuyumcu Sinan Yoldaş'ın (21) katil zanlıları olarak yakalanan M.E. ve B.G., emniyetteki işlemlerinin ardından, çelik yelek giydirilerek, güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,

 


Son dakika haberleri: Kuyumcuyu annesinin yanında vuran katil zanlıları, 200 kamera kaydı incelenerek yakalandı (2)
Son dakika haberleri: Kuyumcuyu annesinin yanında vuran katil zanlıları, 200 kamera kaydı incelenerek yakalandı (2)
Son dakika haberleri: Kuyumcuyu annesinin yanında vuran katil zanlıları, 200 kamera kaydı incelenerek yakalandı (2)
Son dakika haberleri: Kuyumcuyu annesinin yanında vuran katil zanlıları, 200 kamera kaydı incelenerek yakalandı (2)
Son dakika haberleri: Kuyumcuyu annesinin yanında vuran katil zanlıları, 200 kamera kaydı incelenerek yakalandı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nurettin FİDANCAN

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