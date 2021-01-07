Son dakika haberleri: Kuyumcuyu annesinin yanında vuran katil zanlıları, 200 kamera kaydı incelenerek yakalandı (2)

Edinilen son dakika haberine göre ZANLILAR ÇELİK YELEKLE ADLİYEYE SEVK EDİLDİDiyarbakır'da 22 Aralık'ta annesinin gözü önünde kar maskeli 2 kişi tarafından pompalı tüfekle vurulan kuyumcu Sinan Yoldaş'ın (21) katil zanlıları olarak yakalanan M.E. ve B.G.