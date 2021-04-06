Son dakika: Kuyumcunun sandalyeyle kovaladığı silahlı soyguncular yakalandı
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Son dakika: Kuyumcunun sandalyeyle kovaladığı silahlı soyguncular yakalandı

İhlas Haber Ajansı / HASAN ZAHİD EZİM - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Kuyumcunun sandalyeyle kovaladığı silahlı soyguncular yakalandı Silahlı soygunculara sandalyeyle direndi: O anlar kameraya böyle yansıdı İstanbul'un Fatih ve Bahçelievler ilçelerinde kuyumculara dadanan silahlı 2 soyguncu yakalandı.

Kuyumcunun sandalyeyle kovaladığı silahlı soyguncular yakalandı

Silahlı soygunculara sandalyeyle direndi: O anlar kameraya böyle yansıdı

İSTANBUL - İstanbul'un Fatih ve Bahçelievler ilçelerinde kuyumculara dadanan silahlı 2 soyguncu yakalandı. Bahçelievler'de soymaya çalıştıkları bir kuyumcuda ise sert kaya çarpan silahlı 2 soyguncunun iş yeri sahibi tarafından sandalye ile kovalandığı anlar kameraya böyle yansıdı.

İstanbul'un Fatih ve Bahçelievler ilçelerinde 11 Şubat 2020 ve 26 Mart 2021 tarihlerinde arasında çok sayıda kuyumcuya giren silahlı soyguncuların kimlikleri tespit edildi. Adreslerinin belirlenmesinin ardından şüphelilerin ikametlerine baskın yapıldı. Yapılan baskında Mukayam E., Harun S.ve Hasan A. gözaltına alındı. Suç dosyaları da kabarık olan şüphelilerden Mukayam E. 5, Harun S.'nin 9 ve arandığı da belirlenen Hasan A.'nın da 3 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Yapılan baskınlarda ayrıca silah, silaha ait mermiler ve sahte kimlik ele geçirilirken, emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kovalama anı kameralara yansıdı

Öte yandan 2 soyguncunun Bahçelievler'deki bir kuyumcuyu soymaya çalışma anları da kameraya yansıdı. Soygunculardan biri silahını çekerken, kuyumcudan altınları istedi. Kuyumcu ise yerdeki sandalyeyi kaldırarak soygunculara direndi. Kuyumcu soyguncuları sandalyeyle kovaladı. Tüm bu yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Son dakika: Kuyumcunun sandalyeyle kovaladığı silahlı soyguncular yakalandı
Son dakika: Kuyumcunun sandalyeyle kovaladığı silahlı soyguncular yakalandı
Son dakika: Kuyumcunun sandalyeyle kovaladığı silahlı soyguncular yakalandı
Son dakika: Kuyumcunun sandalyeyle kovaladığı silahlı soyguncular yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ZAHİD EZİM

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