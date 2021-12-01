Son dakika haberleri: Kuyumcudaki hırsızlık kamerada: Kaşla göz arasında cebe indirdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: Kuyumcudaki hırsızlık kamerada: Kaşla göz arasında cebe indirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri: Kuyumcudaki hırsızlık kamerada: Kaşla göz arasında cebe indirdi

Son dakika gelişmesine göre Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kuyumcudaki hırsızlık saniye saniye kameralara yansıdı.

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kuyumcudaki hırsızlık saniye saniye kameralara yansıdı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan bir kuyumcudan altın bilekliğin çalınması sonucu Kuyumcu Hırsızlığı olayı ile ilgili Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kameralarının incelenmesi olayı gerçekleştiren şahsın Nijerya asıllı J.I.C. isimli şahıs olduğu tespit edildi.

Hırsızlık anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın daha önce de İstanbul'da benzer yöntemlerle 4 Kuyumcuyu soyduğu tespit edildi. J.I.C. isimli Nijerya asıllı şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ

Son dakika haberleri: Kuyumcudaki hırsızlık kamerada: Kaşla göz arasında cebe indirdi

Restoranda pes dedirten hırsızlık! Yere düşen telefonu cebine koyup kaçtı, o anlar kamerada

Restoranda pes dedirten hırsızlık! Yere düşen telefonu cebine koyup kaçtı, o anlar kamerada

 Dünyanın en tehlikeli maddesi! Tekirdağ'da 2 kilogram kaliforniyum ele geçirildi

Dünyanın en tehlikeli maddesi! Tekirdağ'da 2 kilogram kaliforniyum ele geçirildi

 'Pes' dedirten hırsızlık

'Pes' dedirten hırsızlık

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title