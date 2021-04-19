Son dakika haberleri! Kuyumcu dükkanını açarken silahlı saldırıya uğradı
Son dakika haberleri: Boyacıali Mahallesi Dr. Faruk Sükan Caddesi üzerinde kuyumcu dükkanı sahibi Tamer Çavdar,sabah dükkanının kepenklerini açarken kimliği henüz tespit edilemeyen kişi yada kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
Boyacıali Mahallesi Dr. Faruk Sükan Caddesi üzerinde kuyumcu dükkanı sahibi Tamer Çavdar,sabah dükkanının kepenklerini açarken kimliği henüz tespit edilemeyen kişi yada kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
Silah seslerinin gelmesi üzerine çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerini bildirdi.
Yaralanan Çavdar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.Buradaki tedavisinin ardından Konya'ya sevk edildiği gelen bilgiler arasında.
Polis olay yerinden kaçan şüpheli yada şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Umay