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Kuveyt'te şiddetli yağışlar sele neden oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kuveyt'te etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle hayat durma noktasına geldi ve ülke genelinde eğitime ara verildi.

Kuveyt'te etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle hayat durma noktasına geldi ve ülke genelinde eğitime ara verildi.

Kuveyt, hafta sonu şiddetli yağışlara teslim oldu. Ülkenin birçok yerinde yolları bu bastı, trafikte aksamalar meydana geldi ve birçok araç sular altında kaldı. Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, Kuveyt'in bazı bölgelerinde gök gürültülü fırtınaların yaşandığı ve rüzgarın saatte 50 kilometreye kadar ulaşabildiği aktarıldı.

BAKANLIKLARDAN ART ARDA AÇIKLAMA GELDİ

Kuveyt İçişleri Bakanlığı, ülkede yaşanan sel felaketiyle ilgili yaptığı açıklamada, halka güvenlikleri için gerekli olmadıkça evden çıkmamaları çağrısında bulundu. Bayındırlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, acil durum ekiplerinin şiddetli yağışların meydana getirdiği sorunları çözmek için sahaya indikleri ifade edildi.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Milli Eğitim Bakanlığı, hafta sonu ülkede etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle ülke genelindeki tüm okullarda ve üniversitelerde eğitime ara verildiğini açıkladı. Ortaokul ve liselerde ise bugün düzenlenmesi planlanan sınavların ertelendiği ve okullara final sınav tarihlerinin düzenlenmesi için ek süre verileceği belirtildi.

(İHA)

Kuveyt'te şiddetli yağışlar sele neden oldu

Kuveyt'te şiddetli yağışlar sele neden oldu

Kuveyt'te şiddetli yağışlar sele neden oldu

Kuveyt'te şiddetli yağışlar sele neden oldu

Kuveyt'te şiddetli yağışlar sele neden oldu

Kuveyt'te şiddetli yağışlar sele neden oldu

Kuveyt'te şiddetli yağışlar sele neden oldu

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