Son dakika haberleri | Kuveyt'in en büyük petrol rafinerisinde yangın: 10 yaralı

Kuveyt Ulusal Petrol Şirketi, ülkenin en büyük petrol rafinerisi Mina el-Ahmedi'de çıkan yangında 10 kişinin yaralandığını ve yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

Ulusal Petrol Şirketinin Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, El-Ahmedi rafinerisindeki gaz sıvılaştırma ünitesinin bakım çalışmaları sırasında yangın çıktığı belirtildi.

Petrol şirketinin "acil eylem planını" devreye soktuğu ancak yangında 10 çalışanın yaralandığı aktarıldı.

Yaralılardan 7'sinin tedavi için hastaneye sevk edildiği, söz konusu kişilerden 5'inde ağır, 2'sinde ise orta derecede yanıklar olduğu ifade edildi.

Ulusal Petrol Şirketi daha sonra bir açıklama daha yayımlayarak "yangının tamamen kontrol altına alındığını" bildirdi.

AA / Halime Afra Aksoy - Son Dakika Haberleri

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