Son dakika haberleri... Kuveyt Başbakanı, ABD'li üst düzey askeri yetkiliyle görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri... Kuveyt Başbakanı, ABD'li üst düzey askeri yetkiliyle görüştü

28.01.2021 19:11 | Son Güncelleme: 28.01.2021 19:14
Son dakika haberleri... Kuveyt Başbakanı, ABD'li üst düzey askeri yetkiliyle görüştü

Edinilen son dakika haberine göre Kuveyt Başbakanı Şeyh Sabah Halid el-Hamed es-Sabah, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie ile bir araya geldi.

Kuveyt Başbakanı Şeyh Sabah Halid el-Hamed es-Sabah, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie ile bir araya geldi.

Kuveyt resmi ajansı KUNA'nın haberine göre, Başbakan Şeyh Sabah, CENTCOM Komutanı McKenzie ve beraberindeki askeri heyeti başkentteki Es-Seyf Sarayı'nda kabul etti.

İki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığı görüşmede Savunma Bakanı Hamed Cabir el-Ali ve Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah da hazır bulundu.

Haberde başka detaya yer verilmedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mustafa Destici Mehmet Ali Çelebi Selahattin Demirtaş
Magazin Ebru Yaşar Özcan Deniz Serdar Ortaç Oktay Kaynarca
Spor Ömer Ali Ersun Yanal Caner Erkin Ünal Karaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kavga Silah İtalya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Kuveyt Başbakanı, ABD'li üst düzey askeri yetkiliyle görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.1.2021 19:16:36. #1.15#
title