Son dakika haberleri... Kuveyt Başbakanı, ABD'li üst düzey askeri yetkiliyle görüştü

Edinilen son dakika haberine göre Kuveyt Başbakanı Şeyh Sabah Halid el-Hamed es-Sabah, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie ile bir araya geldi.