Son dakika haberleri | Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
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Son dakika haberleri | Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

01.12.2020 11:51 | Son Güncelleme: 01.12.2020 11:54
Son dakika haberleri | Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri... Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı gözaltına alındı.

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente il dışından uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İçinde şüphelilerin bulunduğu otomobili Kütahya-Eskişehir kara yolundaki polis noktasında durduran ekipler, araç ve zanlıların üst aramasında, 350 gram sentetik uyuşturucu ile 70 sentetik hap ele geçirdi.

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Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen M.K, M.Y, S.T. ve E.S. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin

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