Son dakika haberleri | Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
01.12.2020 11:51 | Son Güncelleme: 01.12.2020 11:54
Son dakika haberleri... Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı gözaltına alındı.
Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente il dışından uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
İçinde şüphelilerin bulunduğu otomobili Kütahya-Eskişehir kara yolundaki polis noktasında durduran ekipler, araç ve zanlıların üst aramasında, 350 gram sentetik uyuşturucu ile 70 sentetik hap ele geçirdi.
Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen M.K, M.Y, S.T. ve E.S. gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin