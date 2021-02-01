Son dakika haberleri... Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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Son dakika haberleri... Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

01.02.2021 16:31 | Son Güncelleme: 01.02.2021 16:36
Son dakika haberleri... Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Son dakika haber... Kütahya'nın Domaniç ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Domaniç Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kişilerin Bursa'nın İnegöl ilçesinden satmak için uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Zanlıların bulunduğu 43 UU 034 plakalı otomobili Domaniç-İnegöl kara yolu Sefaköy yol ayrımında durduran ekipler, narkotik köpeği "Mola" ile araçta yaptıkları aramalarda 240 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına alınan A.B.D. (25), B.B.D. (25) ve İ.Ö'nün (33) jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin

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