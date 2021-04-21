Son dakika haberleri! Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
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Son dakika haberleri! Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Son dakika haberleri! Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan KILIÇ - Haberler | Güncel

Son dakika haber... KÜTAHYA'da, jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 121 gram bonzai ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

KÜTAHYA'da, jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 121 gram bonzai ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Aslanapa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehir merkezinden Aslanapa ilçesine otomobille uyuşturucu götürüldüğü ihbarı üzerine plakası belirlenen aracı takibe aldı. Terziler köyü yakınlarında durdurulan otomobilde yapılan aramada 121 gram bonzai ele geçirildi. Otomobilde bulunan S.D., M.G., E.A.Ş. ve H.D. gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan KILIÇ

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