Son dakika haberleri! Kütahya'da uyuşturucu operasyonu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Kütahya'da uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri! Kütahya'da uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberleri... Kütahya'da Yunus Timleri'nce üç şahsın üzerinde ve araçta yapılan aramada 3.55 gram esrar maddesi ele geçirildi.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'da Yunus Timleri'nce üç şahsın üzerinde ve araçta yapılan aramada 3.55 gram esrar maddesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Yunus Timlerince Vefa Mahallesinde yapılan çalışmalar neticesinde F.B. (27), H.E.B. (27), M.Ö. (26) isimli şahısların üzerinde ve araçta yapılan aramada, 3.55 gram esrar, 1 adet payp ve 1 adet kesici alet ele geçirildi.

Gözaltın alınan şahıslar gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title