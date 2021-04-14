Son dakika haberleri: Kütahya'da uyuşturucu operasyonu
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Son dakika haberleri: Kütahya'da uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri: Kütahya'da uyuşturucu operasyonu

Bir son dakika haberine göre Kütahya'da polis ekiplerinin şüphelenerek durdurduğu araç içerisinde uyuşturucu madde ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya'da polis ekiplerinin şüphelenerek durdurduğu araç içerisinde uyuşturucu madde ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince içerisinde H.L.U., B.A. ve E.E.E. isimli şüphelilerin bulunduğu araç, Kütahya-Eskişehir yolu girişinde bulunan polis uygulama noktasında durduruldu. Şahısların üstlerinde ve araçlarında gerçekleştirilen aramada, 413 adet Ecstasy hap ve 2,83 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüphelilerden H.L.U. gözaltına alınarak gerekli işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilirken, B.A. ve E.E.E. isimli şahıslar hakkında uyuşturucu madde kullanma suçundan işlem yapıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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