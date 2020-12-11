Son dakika haberleri... Kütahya'da uyuşturucu hap ele geçirildi
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Son dakika haberleri... Kütahya'da uyuşturucu hap ele geçirildi

11.12.2020 21:52 | Son Güncelleme: 11.12.2020 21:56
Son dakika haberleri... Kütahya'da uyuşturucu hap ele geçirildi

Gelen son dakika haberlerine göre Kütahya'da polis ekiplerince iki şüphelinin evlerinde yapılan aramada 40 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kütahya'da polis ekiplerince iki şüphelinin evlerinde yapılan aramada 40 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliği ekiplerince H. E. ve G. T. isimli şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada 40 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar hakkında uyuşturucu madde kullanma suçundan işlem yapıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 21:56:45. #1.15#
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