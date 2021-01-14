Son dakika haberleri | Kütahya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda iki sütun başlığı ele geçirildi

Son dakika habere göre Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Altıntaş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, yurt dışına tarihi eser kaçıracağı iddia edilen R.A'yı takibe aldı.

Şüphelinin Oysu köyündeki adresine operasyon düzenleyen ekipler, evinde ve aracında yaptıkları aramalarda Bizans dönemine ait olduğu tahmin edilen mermerden yapılmış iki sütun başlığı ele geçirildi. Parçalar, incelenmek üzere Kütahya Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan R.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin