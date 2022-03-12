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Son dakika haberleri: Kütahya'da silah kaçakçılığı operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri: Kütahya'da silah kaçakçılığı operasyonu

Son dakika 3. sayfa haberine göre Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde 5 ayrı adrese düzenlenen operasyonda kaçak olduğu belirlenen 5 yivsiz av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca, 1 özel yapım tabanca şarjörü ve 5 fişek ele geçirildi.

ALTINTAŞ, KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde 5 ayrı adrese düzenlenen operasyonda kaçak olduğu belirlenen 5 yivsiz av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca, 1 özel yapım tabanca şarjörü ve 5 fişek ele geçirildi.

Altıntaş İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince silah ticareti yapan şahıslarla ilgili olarak yapılan çalışma sonucu, Altıntaş ilçesinde S.D., S.D., A.T.S. isimli şahıslara ait toplam 4 adreste yapılan aramada, 5 yivsiz av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca, 1 özel yapım tabanca şarjörü ve 5 fişek ele geçirildi.

Aramalarda ele geçirilen yivsiz tüfekler ile ilgili idari işlem yapılırken, kuru sıkı tabancalar, özel yapım şarjör ve tabanca fişeği ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık, Altıntaş, Kütahya, Silah, 3. Sayfa, Haberler

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