Son dakika haberleri! Kütahya'da okulda bahçesinde göçük: 2 yaralı
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Son dakika haberleri! Kütahya'da okulda bahçesinde göçük: 2 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Kütahya'da güçlendirme çalışması yapılan bir okul bahçesinde iş makinelerinin çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 işçi yapılan çalışmalar sonrasında yaralı kurtarıldı.

Son dakika haberleri! Kütahya'da okulda bahçesinde göçük: 2 yaralı
09.07.2020 15:10 | Son Güncelleme: 09.07.2020 15:33

Kütahya'da güçlendirme çalışması yapılan bir okul bahçesinde iş makinelerinin çalışması sırasında meydana gelen göçükte toprak altında kalan 2 işçi yapılan çalışmalar sonrasında yaralı kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Okmeydanı Mahallesinde bulunan Adnan Menderes Ortaokulu'nda ki güçlendirme çalışması yapıldığı sırada kanalisazyon borularının kazıldığı yerde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı göçük meydana geldi. Göçük altında işçilerden Yusuf A. (19), ile yabancı uyruklu çalışan kaldı. İşçilerin toprak altına kaldığı ihbarı üzerine İtfaiye ekiplerinin yanı sıra Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri ve 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine geldi. İşçiler yaklaşık 30 dakika çalışma sonrasında bulundukları yerden yaralı olarak kurtarıldı. Olay yerinde bekleyen 112 Acil Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı işçileri Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Öte yandan işçilerin çıkarılması sırasında kurtarma çalışmalarını Kütahya Valisi Ali Çelik'te olay yerine gelerek bizzat yerinde izledi. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

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