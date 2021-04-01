Son dakika haberleri! Kütahya'da haklarında yakalama kararı bulunan 35 kişi tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Kütahya'da haklarında yakalama kararı bulunan 35 kişi tutuklandı

Anadolu Ajansı / Muharrem Cin - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Kütahya'da haklarında yakalama kararı bulunan 35 kişi tutuklandı

Son dakika haberler... Kütahya'da haklarında yakalama kararı bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 78 kişiden 35'i tutuklandı.

3 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
3 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

Kütahya'da haklarında yakalama kararı bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 78 kişiden 35'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan kişilere yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda "FETÖ'ye üye olmak", "kasten öldürme", "dolandırıcılık", "yaralama", "hırsızlık", "uyuşturucu ticareti" ve "cinsel istismar" gibi çeşitli suçlardan aranan ve hapis cezaları bulunanların da aralarında yer aldığı 78 kişi yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kişilerden 35'i cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal İhsan Yavuz Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Hülya Avşar Hande Erçel Bahar Candan
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Okay Yokuşlu Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ramazan Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Kütahya'da haklarında yakalama kararı bulunan 35 kişi tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 10:45:26. #1.15#
title