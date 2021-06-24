Son dakika haberleri! Kütahya'da fuhuş operasyonu: 6 gözaltı
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Son dakika haberleri! Kütahya'da fuhuş operasyonu: 6 gözaltı

Son dakika haberleri! Kütahya'da fuhuş operasyonu: 6 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Kılıç - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: KÜTAHYA'da 4 kadına zorla fuhuş yaptırdığı öne sürülen 6 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

KÜTAHYA'da 4 kadına zorla fuhuş yaptırdığı öne sürülen 6 kişi, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte 4 kadına zorla fuhuş yaptırdığı tespit edilen şüphelileri takibe aldı. Yaklaşık 3 ay izlenen şüpheliler İ.K. (66), V.İ. (59), M.A.T. (62), T.V. (57), K.A. (49) ve İ.B. (36) savcılığının talimatıyla düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Aralarında apart işletmecisi ve çalışanının da olduğu şüpheliler ifadelerinin ardından 'fuhşa teşvik', 'aracılık' ve 'yer temin etmek' suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.


Son dakika haberleri! Kütahya'da fuhuş operasyonu: 6 gözaltı
Son dakika haberleri! Kütahya'da fuhuş operasyonu: 6 gözaltı
Son dakika haberleri! Kütahya'da fuhuş operasyonu: 6 gözaltı
Son dakika haberleri! Kütahya'da fuhuş operasyonu: 6 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Kılıç

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