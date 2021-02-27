Son dakika haberleri: Kütahya'da evde düğün yapan 24 kişiye sosyal mesafe kurallarını ihlalden ceza verildi
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Son dakika haberleri: Kütahya'da evde düğün yapan 24 kişiye sosyal mesafe kurallarını ihlalden ceza verildi

27.02.2021 15:29 | Son Güncelleme: 27.02.2021 15:32
Son dakika haberleri: Kütahya'da evde düğün yapan 24 kişiye sosyal mesafe kurallarını ihlalden ceza verildi

Son dakika gündem haberi... Kütahya'da evde düğün merasimi düzenleyerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerini ihlal eden 24 kişiye, 75 bin 600 lira ceza uygulandı.

Kütahya'da evde düğün merasimi düzenleyerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerini ihlal eden 24 kişiye, 75 bin 600 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Maltepe Mahallesi'ndeki bir evde düğün merasimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Adrese giden ekipler, evde bulunan 24 kişinin düğün merasimi yaptığını ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettiğini belirledi.

Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen kişilere, sosyal mesafe kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 75 bin 600 lira ceza kesildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin

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