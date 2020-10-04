Son dakika haberleri... Kütahya'da evde çıkan yangında bir çocuk öldü
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Son dakika haberleri... Kütahya'da evde çıkan yangında bir çocuk öldü

04.10.2020 00:21 | Son Güncelleme: 04.10.2020 00:24
Son dakika haberleri... Kütahya'da evde çıkan yangında bir çocuk öldü

Son dakika haberler: Kütahya'nın Gediz ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında bir çocuk hayatını kaybetti.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında bir çocuk hayatını kaybetti.

Uluoymak Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın en üst katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın sırasında evde bulunan Şermin Günay, alevleri söndürmeye çalıştığı sırada oğlu Yakup Sabri Günay (4) yoğun duman arasında kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alevlerin ve yoğun dumanın olduğu daireye giren emniyet güçleri, Şermin Günay ile yan dairedeki yaşlı çifti kurtardı ancak çocuğa ulaşılamadı.

Kısa sürede olay yerine gelen Gediz Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucunda yangını söndürdü.

Daha sonra evde yapılan incelemede bir koltuğun altında çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Kütahya Valisi Ali Çelik ve İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç olay yerinde incelemede bulundu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin

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