Son dakika haberleri | Kütahya'da etkili sağanak sele dönüştü
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Son dakika haberleri | Kütahya'da etkili sağanak sele dönüştü

İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Efe - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Kütahya'da etkili sağanak sele dönüştü Ulaşım aksadı, ekili alanlar sular altında kaldı Kütahya'da etkili olan şiddetli sağanak yağışı, hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Kütahya'da etkili sağanak sele dönüştü

Ulaşım aksadı, ekili alanlar sular altında kaldı

KÜTAHYA - Kütahya'da etkili olan şiddetli sağanak yağışı, hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Kent merkezinde öğle saatlerinde başlayan yağmur, 75. Yıl Mahallesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde sürücülere zor anlar yaşattı. Yaklaşık 15 dakika süren yağış sonrası tıkanan rögarlar görevliler tarafından açıldı.

Bu arada yağış, Kütahya merkeze bağlı Lütfiye köyünde de etkili oldu. Yumaklı Çayı'nın taşması sonucu ekili alanlar sular altında kaldı. Üreticiler, sel sularını kendi imkanlarıyla tahliye etti. Yetkililerin zarar tespiti için bölgeye hareket ettiği öğrenildi.

Son dakika haberleri | Kütahya'da etkili sağanak sele dönüştü
Son dakika haberleri | Kütahya'da etkili sağanak sele dönüştü
Son dakika haberleri | Kütahya'da etkili sağanak sele dönüştü
Son dakika haberleri | Kütahya'da etkili sağanak sele dönüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Efe

Kütahya ve ilçelerinde sel felaketi
Kütahya ve ilçelerinde sel felaketi
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